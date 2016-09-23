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السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية

أكد أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات

استقبل مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري؛ بمناسبة صدور قرار وزارة التعليم بتكليفه قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في ‫أستراليا.

وكان قرار قد صدر من قِبل وزارة التعليم بتكليف "الدوسري" قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، التي يلتحق بها أكثر من ٤٣٣٠ طالبًا وطالبة مع مرافقيهم.

من جهته، ثمّن "الدوسري" هذه الثقة من قِبل وزير التعليم ونائبه للبحث والابتكار، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات، ومشددًا على أهمية تحصيلهم العلمي، ورفع اسم الوطن عاليًا.

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السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية
سبق

استقبل مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري؛ بمناسبة صدور قرار وزارة التعليم بتكليفه قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في ‫أستراليا.

وكان قرار قد صدر من قِبل وزارة التعليم بتكليف "الدوسري" قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، التي يلتحق بها أكثر من ٤٣٣٠ طالبًا وطالبة مع مرافقيهم.

من جهته، ثمّن "الدوسري" هذه الثقة من قِبل وزير التعليم ونائبه للبحث والابتكار، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات، ومشددًا على أهمية تحصيلهم العلمي، ورفع اسم الوطن عاليًا.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:35 AM

السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية

أكد أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري؛ بمناسبة صدور قرار وزارة التعليم بتكليفه قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في ‫أستراليا.

وكان قرار قد صدر من قِبل وزارة التعليم بتكليف "الدوسري" قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، التي يلتحق بها أكثر من ٤٣٣٠ طالبًا وطالبة مع مرافقيهم.

من جهته، ثمّن "الدوسري" هذه الثقة من قِبل وزير التعليم ونائبه للبحث والابتكار، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات، ومشددًا على أهمية تحصيلهم العلمي، ورفع اسم الوطن عاليًا.

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