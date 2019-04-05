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"الحارثي" مفقود منذ 3 أشهر .. وأسرته تناشد البحث عنه

والده لـ "سبق": لا يعاني مشكلات نفسية وخرج دون سبب

تبحث أسرة الشاب "ثامر بن ذياب عامر الحارثي"؛ من مركز قيا بني الحارث- جنوبي شرقي الطائف، عن ابنها المتغيب منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية.

وقال والد المفقود: "ثامر" يبلغ من العمر 28 عاماً، وفُقد قبل ثلاثة أشهر عند خروجه من منزله بمركز قيا- جنوبي الطائف، وهو لا يعاني أي مشكلات نفسية، وخروجه كان من دون سببٍ يُذكر.

وأضاف: كان يقود سيارته من نوع كامري موديل 2003 اللون كشميري، برقم اللوحة 179.

وناشد والد المفقود، عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن ابنه، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم (٠٥٩٩٧٧١١٦٣).

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"الحارثي" مفقود منذ 3 أشهر .. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

تبحث أسرة الشاب "ثامر بن ذياب عامر الحارثي"؛ من مركز قيا بني الحارث- جنوبي شرقي الطائف، عن ابنها المتغيب منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية.

وقال والد المفقود: "ثامر" يبلغ من العمر 28 عاماً، وفُقد قبل ثلاثة أشهر عند خروجه من منزله بمركز قيا- جنوبي الطائف، وهو لا يعاني أي مشكلات نفسية، وخروجه كان من دون سببٍ يُذكر.

وأضاف: كان يقود سيارته من نوع كامري موديل 2003 اللون كشميري، برقم اللوحة 179.

وناشد والد المفقود، عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن ابنه، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم (٠٥٩٩٧٧١١٦٣).

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
03:09 PM

"الحارثي" مفقود منذ 3 أشهر .. وأسرته تناشد البحث عنه

والده لـ "سبق": لا يعاني مشكلات نفسية وخرج دون سبب

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فهد العتيبي - الطائف
0
5,063

تبحث أسرة الشاب "ثامر بن ذياب عامر الحارثي"؛ من مركز قيا بني الحارث- جنوبي شرقي الطائف، عن ابنها المتغيب منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية.

وقال والد المفقود: "ثامر" يبلغ من العمر 28 عاماً، وفُقد قبل ثلاثة أشهر عند خروجه من منزله بمركز قيا- جنوبي الطائف، وهو لا يعاني أي مشكلات نفسية، وخروجه كان من دون سببٍ يُذكر.

وأضاف: كان يقود سيارته من نوع كامري موديل 2003 اللون كشميري، برقم اللوحة 179.

وناشد والد المفقود، عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن ابنه، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم (٠٥٩٩٧٧١١٦٣).

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,193
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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28,455
29 مليار ..

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