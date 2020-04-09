"بن جرمان" يشرف على تطبيق منع التجول بمركز بني عمرو

ضمن الإجراءات الاحترازية الجادة لمنع تفشي "كوفيد 19"

أشرف رئيس مركز بني عمرو عبدالعزيز بن مشبب آل جرمان ومدير مخفر شرطة بني عمرو حمود بن حسن الشهري، على مدى التزام المواطنين والمقيمين في مركز بني عمرو بتنفيذ قرار تقديم منع التجول بدءاً من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة صباحاً حيث تبين التزام الجميع بساعات حظر التجول.



وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الجادة التي اتخذتها الدولة أيدها الله للحد من انتشار فيروس كورونا (19-COVID) للحفاظ على الصحة العامة.

