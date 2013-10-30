في دوري ممتاز الطائرة.. الهلال يواجه الوحدة والاتحاد يستضيف الترجي

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات، حيث تأتي مباراة الهلال والوحدة كأقوى مباريات هذه الجولة على صالة نادي الهلال بالرياض 5 مساءً.

ولا تقل مواجهة الاتحاد والترجي أهمية حيث يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية, ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 5.15 مساءً.

ويلتقي ضمك نظيره النصر على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، فيما يحل الموج ضيفاً على الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 5.15 مساءً.

ويلتقي الأهلي نظيره السلام على صالة نادي الأهلي بجدة 5 مساءً، فيما يلعب الخليج والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات 5.15 مساءً.