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"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %

استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %
سبق

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:54 PM

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %

استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

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