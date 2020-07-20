تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 % وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-20 أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:54 PM

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 % استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة





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أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.