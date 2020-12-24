النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الإمام.. ترقية "عبد العزيز بن عبد الرحمن" إلى درجة "أستاذ"

بعد فحص نتاجه العلمي في "الحركات الإسلامية المعاصرة"

وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور".

جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية.

وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا.

كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة".

يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر.

وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم.

إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الإمام.. ترقية "عبد العزيز بن عبد الرحمن" إلى درجة "أستاذ"
سبق

وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور".

جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية.

وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا.

كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة".

يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر.

وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم.

إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:40 PM

جامعة الإمام.. ترقية "عبد العزيز بن عبد الرحمن" إلى درجة "أستاذ"

بعد فحص نتاجه العلمي في "الحركات الإسلامية المعاصرة"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
339

وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور".

جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية.

وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا.

كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة".

يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر.

وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم.

إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,898
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,279

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة