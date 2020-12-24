وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور". جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية. وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا. كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة". يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر. وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم. إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.

جامعة الإمام.. ترقية "عبد العزيز بن عبد الرحمن" إلى درجة "أستاذ" عبدالله العنزي سبق 2020-12-24 وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور".



جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية.



وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا.



كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة".



يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر.



وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم.



إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 07:40 PM

جامعة الإمام.. ترقية "عبد العزيز بن عبد الرحمن" إلى درجة "أستاذ" بعد فحص نتاجه العلمي في "الحركات الإسلامية المعاصرة"





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وافق المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ترقية أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، إلى رتبة "أستاذ دكتور".



جاء ذلك بعد فحص نتاجه العلمي المتميز في "الحركات الإسلامية المعاصرة"، بما يرقى لهذه الرتبة العلمية.



وتناولت أبحاث الترقية للباحث الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن: موضوعات عدة في عداد "المسكوت عنه"؛ إما لحساسيتها في الدراسة، أو لندرة مصادرها الوثائقية منهجيًّا.



كما اعتمد الباحث على "مصادر مُغيّبة" في ردهة التاريخ، فجرد كمًّا غفيرًا من صحف ومجلات ووثائق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، فيما لم تقف حدود الإضافة على الجانب المنهجي وحسب، بل في اختيار "الزوايا الحادة".



يذكر أن الباحث نال شهادة الدكتوراه "الثانية" في عام 2012م في موضوع "جماعة الإخوان المسلمين والسياسة الشرعية"، قبل وصول الأخيرة لسُدّة الحكم في مصر.



وعانى في مادته العلمية أي معاناة؛ كونها كانت تجدف عكس التيار السائد حينها، كما تميز بتقديم مجموعة أبحاث ومؤلفات في تجريم الجماعات المتطرفة وفضح مخططاتهم.



إدارة صحيفة "سبق" تهنئ الأمير عبد العزيز بنيل هذه الدرجة العلمية، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.