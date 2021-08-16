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محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة

أشاد بمستوى عدد من اللاعبين في الأندية الكبيرة

تحدث المحترف في صفوف نادي الشباب اللاعب ألفريد ندياي عن تجربته في الملاعب السعودية، وعن الحياة في الرياض في تصريحات لصحيفة wiwsport الفرنسية.

وقال اللاعب: إن الشباب قدّم موسماً جيداً للغاية الموسم الماضي، وإن لديهم فرصة جيدة للمنافسة أكثر وأكثر على البطولات في الموسم الحالي.

وعن أبرز الفرق التي واجهها قال: إن "الهلال" فريق مثير للإعجاب، ورفيع المستوى، وهو من أكبر الفرق الآسيوية.

وعن أبرز اللاعبين الذين نالوا اعجابه قال: "لست معجباً بأحد، فأنا لعبت في دوريات قوية للغاية، لكن هنا لاعبون جيدون مثل بيتي مارتينيز ورومارينهو، بالإضافة للأسماء المعروفة مثل قوميز وكاريلو وجيوفينكو.

كما تحدث عن الدوري، حيث قال: إن المسابقة هنا ليست مسابقة للمتقاعدين على الإطلاق كما يطلق في أوروبا، بل هي مسابقة قوية ومليئة بالحيوية والتنافسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة
سبق

تحدث المحترف في صفوف نادي الشباب اللاعب ألفريد ندياي عن تجربته في الملاعب السعودية، وعن الحياة في الرياض في تصريحات لصحيفة wiwsport الفرنسية.

وقال اللاعب: إن الشباب قدّم موسماً جيداً للغاية الموسم الماضي، وإن لديهم فرصة جيدة للمنافسة أكثر وأكثر على البطولات في الموسم الحالي.

وعن أبرز الفرق التي واجهها قال: إن "الهلال" فريق مثير للإعجاب، ورفيع المستوى، وهو من أكبر الفرق الآسيوية.

وعن أبرز اللاعبين الذين نالوا اعجابه قال: "لست معجباً بأحد، فأنا لعبت في دوريات قوية للغاية، لكن هنا لاعبون جيدون مثل بيتي مارتينيز ورومارينهو، بالإضافة للأسماء المعروفة مثل قوميز وكاريلو وجيوفينكو.

كما تحدث عن الدوري، حيث قال: إن المسابقة هنا ليست مسابقة للمتقاعدين على الإطلاق كما يطلق في أوروبا، بل هي مسابقة قوية ومليئة بالحيوية والتنافسية.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
04:18 PM

محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة

أشاد بمستوى عدد من اللاعبين في الأندية الكبيرة

A A A
محمد السيّد - الرياض
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3,912

تحدث المحترف في صفوف نادي الشباب اللاعب ألفريد ندياي عن تجربته في الملاعب السعودية، وعن الحياة في الرياض في تصريحات لصحيفة wiwsport الفرنسية.

وقال اللاعب: إن الشباب قدّم موسماً جيداً للغاية الموسم الماضي، وإن لديهم فرصة جيدة للمنافسة أكثر وأكثر على البطولات في الموسم الحالي.

وعن أبرز الفرق التي واجهها قال: إن "الهلال" فريق مثير للإعجاب، ورفيع المستوى، وهو من أكبر الفرق الآسيوية.

وعن أبرز اللاعبين الذين نالوا اعجابه قال: "لست معجباً بأحد، فأنا لعبت في دوريات قوية للغاية، لكن هنا لاعبون جيدون مثل بيتي مارتينيز ورومارينهو، بالإضافة للأسماء المعروفة مثل قوميز وكاريلو وجيوفينكو.

كما تحدث عن الدوري، حيث قال: إن المسابقة هنا ليست مسابقة للمتقاعدين على الإطلاق كما يطلق في أوروبا، بل هي مسابقة قوية ومليئة بالحيوية والتنافسية.

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