النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي "سديرة الطائف " يطالبون بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية

أكدوا على ضرورة الاستفادة من المبنى الجديد بإنشاء قسم للأشعة وتطوير "المختبر"

طالب عدد كبير من سكان مركز السديرة بجنوب الطائف بزيادة عيادات التخصصات الطبية في مركز الرعاية الصحية الأولية في مركزهم الصحي منها قسم للأشعة وتطوير قسم المختبر حيث المبنى حديث وبه ثلاثة أدوار وفي حاجة ماسة لإضافة العديد من التخصصات الطبية.

وقال أحد مراجعي مركز صحي السديرة المواطن سالم الوذيناني لـ"سبق " إنه منذ عام تم نقل المركز الصحي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد والذي يتكون من ثلاثة أدوار من الطراز الحديث لكنه يفتقد للعديد من العيادات الاستشارية التخصصية وقسم للأشعة وتطوير قسم المختبر.

وأكد "الوذيناني "على ضرورة دعم المركز بأطباء متخصصين آخرين التي يحتاجها الأهالي بشكل مستمر، حيث يضطر العديد من أهالي المركز دون تحويلهم إلى مستشفيات الطائف أو المستوصفات الخاصة للبحث عن الخدمة الطبية الغير موجودة في المركز والذي طال انتظارها إلى سنوات طويلة للاستفادة منها خصوصاً أن المبنى حديث وبها مساحة كافية من الغرف لوجود التخصصات الطبية المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي "سديرة الطائف " يطالبون بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية
سبق

طالب عدد كبير من سكان مركز السديرة بجنوب الطائف بزيادة عيادات التخصصات الطبية في مركز الرعاية الصحية الأولية في مركزهم الصحي منها قسم للأشعة وتطوير قسم المختبر حيث المبنى حديث وبه ثلاثة أدوار وفي حاجة ماسة لإضافة العديد من التخصصات الطبية.

وقال أحد مراجعي مركز صحي السديرة المواطن سالم الوذيناني لـ"سبق " إنه منذ عام تم نقل المركز الصحي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد والذي يتكون من ثلاثة أدوار من الطراز الحديث لكنه يفتقد للعديد من العيادات الاستشارية التخصصية وقسم للأشعة وتطوير قسم المختبر.

وأكد "الوذيناني "على ضرورة دعم المركز بأطباء متخصصين آخرين التي يحتاجها الأهالي بشكل مستمر، حيث يضطر العديد من أهالي المركز دون تحويلهم إلى مستشفيات الطائف أو المستوصفات الخاصة للبحث عن الخدمة الطبية الغير موجودة في المركز والذي طال انتظارها إلى سنوات طويلة للاستفادة منها خصوصاً أن المبنى حديث وبها مساحة كافية من الغرف لوجود التخصصات الطبية المتخصصة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
10:22 PM

أهالي "سديرة الطائف " يطالبون بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية

أكدوا على ضرورة الاستفادة من المبنى الجديد بإنشاء قسم للأشعة وتطوير "المختبر"

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
198

طالب عدد كبير من سكان مركز السديرة بجنوب الطائف بزيادة عيادات التخصصات الطبية في مركز الرعاية الصحية الأولية في مركزهم الصحي منها قسم للأشعة وتطوير قسم المختبر حيث المبنى حديث وبه ثلاثة أدوار وفي حاجة ماسة لإضافة العديد من التخصصات الطبية.

وقال أحد مراجعي مركز صحي السديرة المواطن سالم الوذيناني لـ"سبق " إنه منذ عام تم نقل المركز الصحي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد والذي يتكون من ثلاثة أدوار من الطراز الحديث لكنه يفتقد للعديد من العيادات الاستشارية التخصصية وقسم للأشعة وتطوير قسم المختبر.

وأكد "الوذيناني "على ضرورة دعم المركز بأطباء متخصصين آخرين التي يحتاجها الأهالي بشكل مستمر، حيث يضطر العديد من أهالي المركز دون تحويلهم إلى مستشفيات الطائف أو المستوصفات الخاصة للبحث عن الخدمة الطبية الغير موجودة في المركز والذي طال انتظارها إلى سنوات طويلة للاستفادة منها خصوصاً أن المبنى حديث وبها مساحة كافية من الغرف لوجود التخصصات الطبية المتخصصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,477
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,362

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة