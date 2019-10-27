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مدير شرطة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

زار مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وكان في استقباله مدير عام الفرع "جابر بن عبدالله الشهري"، والمساعد، وعدد من قيادات الفرع، وبدأ الاجتماع الذي عُقد بهذه المناسبة، بكلمة ترحيبية للمدير العام، رحّب فيها باللواء المغلوث ومرافقيه، عَقِب ذلك تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشرطة بما يرفع جودة الأداء ويرتقي بأداء العاملين في الجهازين، فيما يعود بالنفع في الجانبين الأمني والأخلاقي لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أيدهم الله.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يحرص دائمًا على مواكبة رؤية المملكة المجيدة 2030، وتقديم العمل الاحترافي من قِبَل كل الجهات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، قدّم الشهري شكره للواء المغلوث على الزيارة وإثراء الاجتماع.

من جهته، عبّر المغلوث عن شكره وامتنانه لفرع الهيئة بالمنطقة على حُسن الاستقبال، وكذلك الاهتمام بما يخدم المنطقة ويعزز العلاقة بين الجهتين.

شرطة عسير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير شرطة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
سبق

زار مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وكان في استقباله مدير عام الفرع "جابر بن عبدالله الشهري"، والمساعد، وعدد من قيادات الفرع، وبدأ الاجتماع الذي عُقد بهذه المناسبة، بكلمة ترحيبية للمدير العام، رحّب فيها باللواء المغلوث ومرافقيه، عَقِب ذلك تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشرطة بما يرفع جودة الأداء ويرتقي بأداء العاملين في الجهازين، فيما يعود بالنفع في الجانبين الأمني والأخلاقي لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أيدهم الله.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يحرص دائمًا على مواكبة رؤية المملكة المجيدة 2030، وتقديم العمل الاحترافي من قِبَل كل الجهات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، قدّم الشهري شكره للواء المغلوث على الزيارة وإثراء الاجتماع.

من جهته، عبّر المغلوث عن شكره وامتنانه لفرع الهيئة بالمنطقة على حُسن الاستقبال، وكذلك الاهتمام بما يخدم المنطقة ويعزز العلاقة بين الجهتين.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:26 AM

مدير شرطة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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زار مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وكان في استقباله مدير عام الفرع "جابر بن عبدالله الشهري"، والمساعد، وعدد من قيادات الفرع، وبدأ الاجتماع الذي عُقد بهذه المناسبة، بكلمة ترحيبية للمدير العام، رحّب فيها باللواء المغلوث ومرافقيه، عَقِب ذلك تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشرطة بما يرفع جودة الأداء ويرتقي بأداء العاملين في الجهازين، فيما يعود بالنفع في الجانبين الأمني والأخلاقي لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أيدهم الله.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يحرص دائمًا على مواكبة رؤية المملكة المجيدة 2030، وتقديم العمل الاحترافي من قِبَل كل الجهات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، قدّم الشهري شكره للواء المغلوث على الزيارة وإثراء الاجتماع.

من جهته، عبّر المغلوث عن شكره وامتنانه لفرع الهيئة بالمنطقة على حُسن الاستقبال، وكذلك الاهتمام بما يخدم المنطقة ويعزز العلاقة بين الجهتين.

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