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100 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة للأراضي البيضاء في الرياض

دعوة المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من إصدار القرار

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض صدرت على أكثر من 150 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون م2، داعيًا مُلاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوز 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك الدورة السادسة لمدينة الرياض للرسوم في مرحلتها الأولى لعام 1443/ 1444هــ.

وكان البرنامج أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري.

ونوه البرنامج إلى أن الفواتير "أوامر السداد" تعتبر عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن ذلك خلال أغسطس 2020، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًا في مختلف مدن المملكة، وذلك من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة للأراضي البيضاء في الرياض
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض صدرت على أكثر من 150 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون م2، داعيًا مُلاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوز 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك الدورة السادسة لمدينة الرياض للرسوم في مرحلتها الأولى لعام 1443/ 1444هــ.

وكان البرنامج أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري.

ونوه البرنامج إلى أن الفواتير "أوامر السداد" تعتبر عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن ذلك خلال أغسطس 2020، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًا في مختلف مدن المملكة، وذلك من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
07:07 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
07:57 PM

100 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة للأراضي البيضاء في الرياض

دعوة المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من إصدار القرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض صدرت على أكثر من 150 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون م2، داعيًا مُلاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوز 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك الدورة السادسة لمدينة الرياض للرسوم في مرحلتها الأولى لعام 1443/ 1444هــ.

وكان البرنامج أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري.

ونوه البرنامج إلى أن الفواتير "أوامر السداد" تعتبر عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن ذلك خلال أغسطس 2020، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًا في مختلف مدن المملكة، وذلك من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

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