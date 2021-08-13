النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الدواسر" يدشن حملة تطعيم "كوفيد 19" استعدادًا لعودة آمنة للدراسة

تهدف إلى تحصين جميع الطلاب .. وتتم بالتعاون مع المستشفى العام بالمحافظة

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي حملة تطعيم كوفيد-19 لمنسوبي الإدارة، بالشراكة مع مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن آل مسيب والفريق الطبي المكلف من المستشفى وتهدف إلى تحصين جميع طلاب وطالبات تعليم وادي الدواسر في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير التعليم أنَّ الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات والطلاب والطالبات بالإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهًا بجهود قسم الصحة المدرسية بالإدارة للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي، مقدمًا شكره لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على مبادرتها الوطنية ضمن جهود الدولة حفظها الله تعالي - لمحاربة هذه الجائحة.

وقال "آل مجلي" إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة.

وأكد الدكتور محمد الفاضل حامد, عضو الحملة : أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر، ويقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة به والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود الإدارة في التوعية والتثقيف الصحي طوال العام. حيث عملت إدارة التعليم على تحويل عددٍ من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت المستشفى اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الدواسر" يدشن حملة تطعيم "كوفيد 19" استعدادًا لعودة آمنة للدراسة
سبق

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي حملة تطعيم كوفيد-19 لمنسوبي الإدارة، بالشراكة مع مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن آل مسيب والفريق الطبي المكلف من المستشفى وتهدف إلى تحصين جميع طلاب وطالبات تعليم وادي الدواسر في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير التعليم أنَّ الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات والطلاب والطالبات بالإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهًا بجهود قسم الصحة المدرسية بالإدارة للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي، مقدمًا شكره لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على مبادرتها الوطنية ضمن جهود الدولة حفظها الله تعالي - لمحاربة هذه الجائحة.

وقال "آل مجلي" إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة.

وأكد الدكتور محمد الفاضل حامد, عضو الحملة : أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر، ويقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة به والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود الإدارة في التوعية والتثقيف الصحي طوال العام. حيث عملت إدارة التعليم على تحويل عددٍ من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت المستشفى اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:31 AM

"تعليم الدواسر" يدشن حملة تطعيم "كوفيد 19" استعدادًا لعودة آمنة للدراسة

تهدف إلى تحصين جميع الطلاب .. وتتم بالتعاون مع المستشفى العام بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
101

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي حملة تطعيم كوفيد-19 لمنسوبي الإدارة، بالشراكة مع مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن آل مسيب والفريق الطبي المكلف من المستشفى وتهدف إلى تحصين جميع طلاب وطالبات تعليم وادي الدواسر في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير التعليم أنَّ الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات والطلاب والطالبات بالإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهًا بجهود قسم الصحة المدرسية بالإدارة للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي، مقدمًا شكره لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على مبادرتها الوطنية ضمن جهود الدولة حفظها الله تعالي - لمحاربة هذه الجائحة.

وقال "آل مجلي" إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة.

وأكد الدكتور محمد الفاضل حامد, عضو الحملة : أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر، ويقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة به والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود الإدارة في التوعية والتثقيف الصحي طوال العام. حيث عملت إدارة التعليم على تحويل عددٍ من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت المستشفى اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,336
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,613
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,318

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة