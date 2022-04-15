النفط يغلق على هبوط حاد بفعل مخاوف من انهيار الطلب بسبب "كورونا"

من المتوقع أن يخفض الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا

هبطت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الثلاثاء، وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارًا للبرميل، مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارًا في الطلب على الوقود ناجمًا عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرًا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، من المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بنحو 30 بالمائة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل، كما أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمائة عن مستوياتهما في بداية العام.