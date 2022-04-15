النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يغلق على هبوط حاد بفعل مخاوف من انهيار الطلب بسبب "كورونا"

من المتوقع أن يخفض الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا

هبطت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الثلاثاء، وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارًا للبرميل، مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارًا في الطلب على الوقود ناجمًا عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرًا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، من المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بنحو 30 بالمائة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل، كما أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمائة عن مستوياتهما في بداية العام.

النفط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النفط يغلق على هبوط حاد بفعل مخاوف من انهيار الطلب بسبب "كورونا"
سبق

هبطت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الثلاثاء، وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارًا للبرميل، مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارًا في الطلب على الوقود ناجمًا عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرًا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، من المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بنحو 30 بالمائة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل، كما أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمائة عن مستوياتهما في بداية العام.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:10 AM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:48 AM

النفط يغلق على هبوط حاد بفعل مخاوف من انهيار الطلب بسبب "كورونا"

من المتوقع أن يخفض الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,641

هبطت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الثلاثاء، وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارًا للبرميل، مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارًا في الطلب على الوقود ناجمًا عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرًا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، من المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميًا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بنحو 30 بالمائة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل، كما أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمائة عن مستوياتهما في بداية العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,071
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,272

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة