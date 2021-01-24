النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" ينشر خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م

اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا؛ للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م، والمصادقة عليها. واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَّين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَّين مراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدَّين، مع الأخذ بالاعتبار التغيُّر المتوقع في أسعار الفائدة.

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَّين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجُّه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدَّين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليًّا أو دوليًّا، بما في ذلك أسواق الدَّين والتمويل الحكومي البديل؛ لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدَّين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

يُشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، وتضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدَّين -من ناحية أخرى- ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" ينشر خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م
سبق

اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا؛ للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م، والمصادقة عليها. واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَّين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَّين مراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدَّين، مع الأخذ بالاعتبار التغيُّر المتوقع في أسعار الفائدة.

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَّين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجُّه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدَّين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليًّا أو دوليًّا، بما في ذلك أسواق الدَّين والتمويل الحكومي البديل؛ لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدَّين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

يُشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، وتضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدَّين -من ناحية أخرى- ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" ينشر خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
741

اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا؛ للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م، والمصادقة عليها. واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَّين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَّين مراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدَّين، مع الأخذ بالاعتبار التغيُّر المتوقع في أسعار الفائدة.

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَّين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجُّه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدَّين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليًّا أو دوليًّا، بما في ذلك أسواق الدَّين والتمويل الحكومي البديل؛ لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدَّين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

يُشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، وتضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدَّين -من ناحية أخرى- ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة