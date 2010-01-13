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أمير القصيم يقف على تقاطع إشارة الفروسية ببريدة ويوجه بسرعة إيجاد حلول عاجلة

اطلع على ما يعانيه الطريق من تكدس وازدحام السيارات والمارة

وقف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومدير مرور القصيم العميد صالح العواجي.

واطلع سموه على ما يعانيه الطريق من تكدس وازدحام السيارات والمارة، مستمعاً لشرح مفصل لعدد من المقترحات لتطوير تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد مع الدائري الشرقي بمدينة بريدة.

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بسرعة إيجاد حل عاجل للازدحام عند التقاطع وإشارة الفروسية حتى يكتمل المشروع المعتمد من وزارة النقل، نظراً لما يعانيه مستخدمو الطريق من ازدحام شديد، مشدداً على سرعة تنفيذ ذلك للتسهيل على أصحاب المركبات من مستخدمي التقاطع والتخفيف عنهم.

أمير القصيم

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أمير القصيم يقف على تقاطع إشارة الفروسية ببريدة ويوجه بسرعة إيجاد حلول عاجلة
سبق

وقف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومدير مرور القصيم العميد صالح العواجي.

واطلع سموه على ما يعانيه الطريق من تكدس وازدحام السيارات والمارة، مستمعاً لشرح مفصل لعدد من المقترحات لتطوير تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد مع الدائري الشرقي بمدينة بريدة.

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بسرعة إيجاد حل عاجل للازدحام عند التقاطع وإشارة الفروسية حتى يكتمل المشروع المعتمد من وزارة النقل، نظراً لما يعانيه مستخدمو الطريق من ازدحام شديد، مشدداً على سرعة تنفيذ ذلك للتسهيل على أصحاب المركبات من مستخدمي التقاطع والتخفيف عنهم.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:10 PM

أمير القصيم يقف على تقاطع إشارة الفروسية ببريدة ويوجه بسرعة إيجاد حلول عاجلة

اطلع على ما يعانيه الطريق من تكدس وازدحام السيارات والمارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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وقف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومدير مرور القصيم العميد صالح العواجي.

واطلع سموه على ما يعانيه الطريق من تكدس وازدحام السيارات والمارة، مستمعاً لشرح مفصل لعدد من المقترحات لتطوير تقاطع ميدان الملك سعود للفروسية وطريق الملك فهد مع الدائري الشرقي بمدينة بريدة.

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بسرعة إيجاد حل عاجل للازدحام عند التقاطع وإشارة الفروسية حتى يكتمل المشروع المعتمد من وزارة النقل، نظراً لما يعانيه مستخدمو الطريق من ازدحام شديد، مشدداً على سرعة تنفيذ ذلك للتسهيل على أصحاب المركبات من مستخدمي التقاطع والتخفيف عنهم.

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