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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 20 يومًا 168 مسجدًا تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في خمسة مناطق، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يومًا إلى 168 مسجدًا، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الخامس عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة في ثلاث مساجد بالمناطق التالية: (الشرقية، والحدود الشمالية، وجازان).

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجدًا؛ ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في المناطق التالية: (القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان) بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي الوزارة والمصلين، ضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في خمسة مناطق، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يومًا إلى 168 مسجدًا، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الخامس عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة في ثلاث مساجد بالمناطق التالية: (الشرقية، والحدود الشمالية، وجازان).

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجدًا؛ ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في المناطق التالية: (القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان) بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي الوزارة والمصلين، ضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:28 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
04:47 PM

إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 20 يومًا 168 مسجدًا تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في خمسة مناطق، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يومًا إلى 168 مسجدًا، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الخامس عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة في ثلاث مساجد بالمناطق التالية: (الشرقية، والحدود الشمالية، وجازان).

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجدًا؛ ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في المناطق التالية: (القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان) بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي الوزارة والمصلين، ضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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