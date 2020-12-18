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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الدورات التدريبية لمعيلات الأيتام في مأرب

المركز يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري السيول في "مروي" بالسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

ونفّذ فريق المشروع أمس دورة تجميلية في مجال "الكوافير" في أكاديمية ديفرنت للتأهيل والتدريب استفاد منها 33 معيلة على مدى 75 ساعد تدريبية.

ونالت المتدربات المشاركات بالدورة شهادات تقديرية وعبّرن عن رضاهن بمستوى التدريب الذي تلقينه.

يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .

وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

هذا وقد اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في عدن فعالية دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة .

واستهدفت الدورة 30 مشاركة صحية من مديريات الساحل الغربي بتعز وهي: (المخا – وذو باب – وموزع – والشماييتين) .

وتأتي الدورة بهدف ضمان الاستجابة وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف في مديريات الساحل الغربي وغيرها في محافظة تعز وفي المراكز والمستشفيات المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في ظروف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن الشقيق.

وثمنت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني عامة، وما يقدمه الآن من دعم لدورات تعزز من قدرة الأداء الصحي في مديريات الساحل الغربي.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

واشتملت المساعدات على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطاً، و272 ناموسية، استفاد منها 3,750 فرداً في محلية مروي التابعة للولاية الشمالية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الدورات التدريبية لمعيلات الأيتام في مأرب
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

ونفّذ فريق المشروع أمس دورة تجميلية في مجال "الكوافير" في أكاديمية ديفرنت للتأهيل والتدريب استفاد منها 33 معيلة على مدى 75 ساعد تدريبية.

ونالت المتدربات المشاركات بالدورة شهادات تقديرية وعبّرن عن رضاهن بمستوى التدريب الذي تلقينه.

يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .

وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

هذا وقد اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في عدن فعالية دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة .

واستهدفت الدورة 30 مشاركة صحية من مديريات الساحل الغربي بتعز وهي: (المخا – وذو باب – وموزع – والشماييتين) .

وتأتي الدورة بهدف ضمان الاستجابة وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف في مديريات الساحل الغربي وغيرها في محافظة تعز وفي المراكز والمستشفيات المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في ظروف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن الشقيق.

وثمنت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني عامة، وما يقدمه الآن من دعم لدورات تعزز من قدرة الأداء الصحي في مديريات الساحل الغربي.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

واشتملت المساعدات على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطاً، و272 ناموسية، استفاد منها 3,750 فرداً في محلية مروي التابعة للولاية الشمالية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:56 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل الدورات التدريبية لمعيلات الأيتام في مأرب

المركز يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري السيول في "مروي" بالسودان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

ونفّذ فريق المشروع أمس دورة تجميلية في مجال "الكوافير" في أكاديمية ديفرنت للتأهيل والتدريب استفاد منها 33 معيلة على مدى 75 ساعد تدريبية.

ونالت المتدربات المشاركات بالدورة شهادات تقديرية وعبّرن عن رضاهن بمستوى التدريب الذي تلقينه.

يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .

وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

هذا وقد اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في عدن فعالية دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة .

واستهدفت الدورة 30 مشاركة صحية من مديريات الساحل الغربي بتعز وهي: (المخا – وذو باب – وموزع – والشماييتين) .

وتأتي الدورة بهدف ضمان الاستجابة وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف في مديريات الساحل الغربي وغيرها في محافظة تعز وفي المراكز والمستشفيات المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في ظروف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن الشقيق.

وثمنت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني عامة، وما يقدمه الآن من دعم لدورات تعزز من قدرة الأداء الصحي في مديريات الساحل الغربي.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

واشتملت المساعدات على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطاً، و272 ناموسية، استفاد منها 3,750 فرداً في محلية مروي التابعة للولاية الشمالية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

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