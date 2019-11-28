"طيران أديل" يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع

عبر رحلتين يوميًا من الرياض والدمام وتعد الوجهة العاشرة ضمن الرحلات

دشن "طيران أديل"- أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة- مساء اليوم الخميس، أولى رحلاته المنتظمة من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بـ"ينبع" والتي يصلها عبر رحلتين مجدولتين يوميًا من الرياض والدمام.

وتعد محطة "ينبع" الوجهة العاشرة ضمن شبكة رحلات طيران أديل المتنامية والتي تضم أيضًا كلاً من الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، وتبوك، المدينة، وحائل التي تم تدشينها يوم أمس وذلك انطلاقًا من خطته التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسة بالمملكة.

ويأتي إطلاق الوجهة الجديدة بالتزامن مع انضمام ثلاث طائرات جديدة إلى أسطول الشركة المكون حاليًا من 14 طائرة حديثة من نوع إيرباص 320، وذلك خدمةً للمواطنين والمقيمين في ينبع من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يُسهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين العاصمة والمنطقة الشرقية برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة.

وقد أُقيم حفل رسمي داخل صالة المغادرة بالمطار بهذه المناسبة شارك فيه ركاب الرحلة الأولى التي تحمل الرقم (F3 4259) والمتجهة إلى الرياض، حيث ودعهم كل من مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف وإياد جمل الليل رئيس عمليات المطارات بطيران أديل ومدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة ينبع محمد المحمدي إضافةً إلى عددٍ من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين.

وخلال كلمته في الحفل، هنأ سليمان الرواف "طيران أديل" على نجاح تشغيل الرحلات من وإلى مطار ينبع كمشغل جوي ثامن والذي يضاف إلى الناقلات الوطنية والدولية العاملة في المطار، لافتًا إلى أن خدمات طيران أديل والشركات الأخرى ستُسهم في تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.

من جهة أخرى، أوضح جمل الليل، أن إضافة "ينبع" إلى شبكة رحلات طيران أديل هو بمثابة إنجاز جديد وخطوة مهمة في مسيرة تقدم الشركة، موجهًا شكره لجميع المساهمين والداعمين للشركة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني ومحافظة ينبع وكل شركاء النجاح من قطاعات حكومية وأهلية، مشيرًا إلى أن طيران أديل الذي بدأ باكورة عملياته التشغيلية برحلة واحدة فقط بين جدة والرياض قبل عامين فقط، وحقق اليوم عديد الإنجازات الكبيرة والتي من أبرزها نقل أكثر من ستة ملايين مسافر.