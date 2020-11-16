النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

لم تَرِد تقارير بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.

ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

زلزال الفلبين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.

ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:00 AM

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

لم تَرِد تقارير بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
300

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.

ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,841
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,061
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,304

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة