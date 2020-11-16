زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.
ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.
ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.زلزال الفلبين
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.
ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة ميندناو في الفلبين.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا.
ولم تَرِد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.