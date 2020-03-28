انتكاسة محتملة .."طالبان" ترفض التفاوض مع وفد الحكومة الأفغانية

"مجاهد" اعتبر أنه لا يشمل جميع الفصائل

أفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (السبت)، بأن الحركة لن تتفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، في انتكاسة محتملة للخطوات المقبلة من عملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

واعتبر "مجاهد" أن الحركة ترفض التفاوض مع الفريق لأنه لم يتم اختياره بطريقة تشمل جميع الفصائل الأفغانية، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت الحكومة الأفغانية تشكيل فريق في وقت متأخر الخميس الماضي، وهو الأمر الذي أشاد به المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ووصفه بأنه "شامل".