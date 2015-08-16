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"جوازات الوديعة" تودِّع الحجاج اليمنيين من أُسر شهداء الجيش والمقاومة الشعبية

أنهت إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.. وقدَّمت لهم الهدايا والورود

ودَّعت بكل حفاوة جوازات منفذ الوديعة ضيوف الرحمن من أُسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وقدمت لهم الهدايا والورود.

وتفصيلاً، أوضح مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- والمتابعة المستمرة من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم توديع الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني المغادرين إلى دولة اليمن الشقيقة بعد أدائهم فريضة الحج بكل حفاوة، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.. سائلاً الله لهم قبول حجهم، وأن يصلوا إلى بلدهم وأهاليهم سالمين غانمين.

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"جوازات الوديعة" تودِّع الحجاج اليمنيين من أُسر شهداء الجيش والمقاومة الشعبية
سبق

ودَّعت بكل حفاوة جوازات منفذ الوديعة ضيوف الرحمن من أُسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وقدمت لهم الهدايا والورود.

وتفصيلاً، أوضح مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- والمتابعة المستمرة من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم توديع الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني المغادرين إلى دولة اليمن الشقيقة بعد أدائهم فريضة الحج بكل حفاوة، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.. سائلاً الله لهم قبول حجهم، وأن يصلوا إلى بلدهم وأهاليهم سالمين غانمين.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
10:21 PM

"جوازات الوديعة" تودِّع الحجاج اليمنيين من أُسر شهداء الجيش والمقاومة الشعبية

أنهت إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.. وقدَّمت لهم الهدايا والورود

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هادي آل كليب - نجران
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ودَّعت بكل حفاوة جوازات منفذ الوديعة ضيوف الرحمن من أُسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وقدمت لهم الهدايا والورود.

وتفصيلاً، أوضح مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- والمتابعة المستمرة من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم توديع الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني المغادرين إلى دولة اليمن الشقيقة بعد أدائهم فريضة الحج بكل حفاوة، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.. سائلاً الله لهم قبول حجهم، وأن يصلوا إلى بلدهم وأهاليهم سالمين غانمين.

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