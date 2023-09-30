صحفي باكستاني يشكك في اغتيال أسامة بن لادن

اعتبر عملية قتله "تمثيلية"

وصف الصحفي الباكستاني سهيل عباسي، عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، بـ"التمثيلية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "عباسي"، الذي أجرى تحقيقاً عن اغتيال "ابن لادن"، قوله: "إنها عملية تمثيلية احتاجتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكيلا تفقد ماء الوجه أمام المجتمع الدولي والمواطنين".

وأوردت الوكالة رواية لرجاء هارون، شاهد عيان يبعد منزله بضعة أمتار عن المبنى الذي كان من المفروض أن "ابن لادن" موجود فيه، قال: "كلنا على ثقة بأن ابن لادن لم يكن موجوداً في المبنى".

وأضاف "هارون": "إنهم اندهشوا حين أعلنت وسائل الإعلام مقتل ابن لادن".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن اغتيال "ابن لادن" في 2 مايو 2011، في عملية لقواتها الخاصة في أراضي باكستان.