بالفيديو.. منظر خلاب لتساقط شلالات مياه الأمطار بالشرائع بمكة
وثقته عدسة "الهذلي"
وثّقت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي منظراً خلاباً لمشاهد من سقوط الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة عصر اليوم ونتج عنها شلالات بمخطط 5 بالشرائع .
وشهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم أمطارًا غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى المنطقة صاحبها سقوط صواعق رعدية وحبات البرد.
بالفيديو.. منظر خلاب لتساقط شلالات مياه الأمطار بالشرائع بمكة
هادي العصيمي
سبق
2021-09-05
وثّقت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي منظراً خلاباً لمشاهد من سقوط الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة عصر اليوم ونتج عنها شلالات بمخطط 5 بالشرائع .
وشهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم أمطارًا غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى المنطقة صاحبها سقوط صواعق رعدية وحبات البرد.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
07:56 PM
بالفيديو.. منظر خلاب لتساقط شلالات مياه الأمطار بالشرائع بمكة
وثقته عدسة "الهذلي"
وثّقت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي منظراً خلاباً لمشاهد من سقوط الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة عصر اليوم ونتج عنها شلالات بمخطط 5 بالشرائع .
وشهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم أمطارًا غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى المنطقة صاحبها سقوط صواعق رعدية وحبات البرد.