"التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيين
ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
"التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-15
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
08:37 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
09:30 PM
"التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيين
ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.