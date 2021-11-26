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جامعة فيصل توقع مذكرة تعاون مشترك مع "المراجعين والمحاسبين"

بهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات

وقعت الجامعة، ممثلة في كلية إدارة الأعمال، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في مقر الجامعة وذلك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١م،

وتؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها: إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم لبرامج البكالوريوس لتخصص المحاسبة ,توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية في المجال المحاسبي وتفرعاته المختلفة.

وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب الجامعة، رئيسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، فيما مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وتغطي الاتفاقية مجالات التعاون الأكاديمي والمهني في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع المستوى المعرفي والمهني للمنتسبين للمهنة.

وسيعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على تطوير برامج المحاسبة بالجامعة بما يوائم سوق العمل والاشتراطات المهنية، بالإضافة إلى تطوير المقررات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة فيصل توقع مذكرة تعاون مشترك مع "المراجعين والمحاسبين"
سبق

وقعت الجامعة، ممثلة في كلية إدارة الأعمال، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في مقر الجامعة وذلك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١م،

وتؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها: إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم لبرامج البكالوريوس لتخصص المحاسبة ,توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية في المجال المحاسبي وتفرعاته المختلفة.

وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب الجامعة، رئيسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، فيما مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وتغطي الاتفاقية مجالات التعاون الأكاديمي والمهني في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع المستوى المعرفي والمهني للمنتسبين للمهنة.

وسيعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على تطوير برامج المحاسبة بالجامعة بما يوائم سوق العمل والاشتراطات المهنية، بالإضافة إلى تطوير المقررات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:28 PM

جامعة فيصل توقع مذكرة تعاون مشترك مع "المراجعين والمحاسبين"

بهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الجامعة، ممثلة في كلية إدارة الأعمال، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في مقر الجامعة وذلك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١م،

وتؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها: إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم لبرامج البكالوريوس لتخصص المحاسبة ,توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية في المجال المحاسبي وتفرعاته المختلفة.

وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب الجامعة، رئيسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، فيما مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وتغطي الاتفاقية مجالات التعاون الأكاديمي والمهني في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع المستوى المعرفي والمهني للمنتسبين للمهنة.

وسيعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على تطوير برامج المحاسبة بالجامعة بما يوائم سوق العمل والاشتراطات المهنية، بالإضافة إلى تطوير المقررات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة.

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