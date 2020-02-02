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دولة عربية تُوقِف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين

مدير التراخيص: في الوقت الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم، استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين.

وقال مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الأردنية كريم الحسامي: إن القرار اتخذ منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين؛ مشيرًا إلى أنه سيعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع.

وأكد في تصريح صحفي أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحال.

السلطات الأردنية فيروس كورونا الجديد الصين

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دولة عربية تُوقِف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين
سبق

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم، استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين.

وقال مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الأردنية كريم الحسامي: إن القرار اتخذ منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين؛ مشيرًا إلى أنه سيعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع.

وأكد في تصريح صحفي أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحال.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
01:00 PM

دولة عربية تُوقِف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين

مدير التراخيص: في الوقت الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت السلطات الأردنية، اليوم، استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين.

وقال مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الأردنية كريم الحسامي: إن القرار اتخذ منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين؛ مشيرًا إلى أنه سيعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع.

وأكد في تصريح صحفي أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحال.

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