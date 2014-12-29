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إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات

ضمن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر لتورُّطهما في كسر زجاج مركبتَيْن متوقفتَيْن واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تُقدّر قيمتها بمبلغ (200) ألف ريال.

هذا وقد جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر لتورُّطهما في كسر زجاج مركبتَيْن متوقفتَيْن واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تُقدّر قيمتها بمبلغ (200) ألف ريال.

هذا وقد جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:00 AM

إحالة إلى النيابة.. ضبط مواطنَيْن هشّما مركبتَيْن بالرياض واستوليا على مبالغ ومقتنيات

ضمن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر لتورُّطهما في كسر زجاج مركبتَيْن متوقفتَيْن واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تُقدّر قيمتها بمبلغ (200) ألف ريال.

هذا وقد جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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