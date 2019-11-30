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نائب أمير جازان يقف ميدانيًا على المناطق المتضررة من الأمطار

فيما وجه أمير المنطقة بضرورة بمضاعفة الجهود وتوفير الكوادر والمعدات

وقف نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، على عددٍ من الأحياء والميادين بمدينة ‎جيزان، لمتابعة الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وكان أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر قد وجه منذ وقت سابق؛ بمواجهة تداعيات الأمطار، ووجه بضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.. مطالبّا بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولاً بأول بأي مستجدات.

يذكر أن مدينة جيزان قد شهدت هطول أمطار غزيرة أمس الجمعة، ارتفع على إثرها منسوب المياه، وامتلأت شوارع وأحياء المدينة، بعد سوء تصريفها.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني انقاذ عدة محتجزين، مجددة دعوتها بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز سيول أمطار تصريف مياه الأمطار جيزان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان يقف ميدانيًا على المناطق المتضررة من الأمطار
سبق

وقف نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، على عددٍ من الأحياء والميادين بمدينة ‎جيزان، لمتابعة الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وكان أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر قد وجه منذ وقت سابق؛ بمواجهة تداعيات الأمطار، ووجه بضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.. مطالبّا بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولاً بأول بأي مستجدات.

يذكر أن مدينة جيزان قد شهدت هطول أمطار غزيرة أمس الجمعة، ارتفع على إثرها منسوب المياه، وامتلأت شوارع وأحياء المدينة، بعد سوء تصريفها.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني انقاذ عدة محتجزين، مجددة دعوتها بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:56 AM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:06 AM

نائب أمير جازان يقف ميدانيًا على المناطق المتضررة من الأمطار

فيما وجه أمير المنطقة بضرورة بمضاعفة الجهود وتوفير الكوادر والمعدات

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
1
2,483

وقف نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، على عددٍ من الأحياء والميادين بمدينة ‎جيزان، لمتابعة الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وكان أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر قد وجه منذ وقت سابق؛ بمواجهة تداعيات الأمطار، ووجه بضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.. مطالبّا بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولاً بأول بأي مستجدات.

يذكر أن مدينة جيزان قد شهدت هطول أمطار غزيرة أمس الجمعة، ارتفع على إثرها منسوب المياه، وامتلأت شوارع وأحياء المدينة، بعد سوء تصريفها.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني انقاذ عدة محتجزين، مجددة دعوتها بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات.

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