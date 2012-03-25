النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن مبارك": إيران تسعى لإطالة الأزمة اليمنية بموقفها السلبي من المبادرة السعودية

أكد استمرار العدوان الحوثي واستهداف المدنيين ومخيمات اللاجئين بالصواريخ

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أن موقف النظام الإيراني السلبي من مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في بلاده يهدف إلى إطالة أمدها لاستنزاف دول المنطقة.

وتفصيلاً، أشار الوزير اليمني خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إلى أهمية ما تمثله المبادرة من فرصة لإنهاء الأزمة، وتحقيق السلام. وأشار إلى الترحيب الدولي الواسع بها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتطرق وزير الخارجية اليمني لاستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية، وقال إن كل ما تجنيه الميليشيا من هذه الأزمة هو إزهاق أرواح المغرر بهم في صفوفها، وتعقيد الوضع الإنساني في مأرب.

وشدد على ضرورة زيادة مستوى النشاط في العمل الإنساني في مأرب، ودعوة المنظمات الدولية لزيادة وتيرة عملها هناك، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف العدوان، والاستجابة لدعوات السلام.

وفي سياق آخر، أشار "ابن مبارك" إلى قيام الحكومة اليمنية بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم صلف وتعنت الميليشيا المدعومة من إيران، وعدم التزامها باتفاق استكهولم المتصل بآلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، ونهب الأموال المخصصة لذلك. مؤكدًا أن الحكومة الشرعية ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني، والقيام بواجبها في التخفيف عن مواطنيها.

وجدَّد وزير الدولة البريطاني -من جانبه- ترحيب بلاده بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وحرصها على الإسهام في جهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدًا دعم بريطانيا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن مبارك": إيران تسعى لإطالة الأزمة اليمنية بموقفها السلبي من المبادرة السعودية
سبق

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أن موقف النظام الإيراني السلبي من مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في بلاده يهدف إلى إطالة أمدها لاستنزاف دول المنطقة.

وتفصيلاً، أشار الوزير اليمني خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إلى أهمية ما تمثله المبادرة من فرصة لإنهاء الأزمة، وتحقيق السلام. وأشار إلى الترحيب الدولي الواسع بها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتطرق وزير الخارجية اليمني لاستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية، وقال إن كل ما تجنيه الميليشيا من هذه الأزمة هو إزهاق أرواح المغرر بهم في صفوفها، وتعقيد الوضع الإنساني في مأرب.

وشدد على ضرورة زيادة مستوى النشاط في العمل الإنساني في مأرب، ودعوة المنظمات الدولية لزيادة وتيرة عملها هناك، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف العدوان، والاستجابة لدعوات السلام.

وفي سياق آخر، أشار "ابن مبارك" إلى قيام الحكومة اليمنية بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم صلف وتعنت الميليشيا المدعومة من إيران، وعدم التزامها باتفاق استكهولم المتصل بآلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، ونهب الأموال المخصصة لذلك. مؤكدًا أن الحكومة الشرعية ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني، والقيام بواجبها في التخفيف عن مواطنيها.

وجدَّد وزير الدولة البريطاني -من جانبه- ترحيب بلاده بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وحرصها على الإسهام في جهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدًا دعم بريطانيا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:44 AM

"ابن مبارك": إيران تسعى لإطالة الأزمة اليمنية بموقفها السلبي من المبادرة السعودية

أكد استمرار العدوان الحوثي واستهداف المدنيين ومخيمات اللاجئين بالصواريخ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
625

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أن موقف النظام الإيراني السلبي من مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في بلاده يهدف إلى إطالة أمدها لاستنزاف دول المنطقة.

وتفصيلاً، أشار الوزير اليمني خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إلى أهمية ما تمثله المبادرة من فرصة لإنهاء الأزمة، وتحقيق السلام. وأشار إلى الترحيب الدولي الواسع بها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتطرق وزير الخارجية اليمني لاستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية، وقال إن كل ما تجنيه الميليشيا من هذه الأزمة هو إزهاق أرواح المغرر بهم في صفوفها، وتعقيد الوضع الإنساني في مأرب.

وشدد على ضرورة زيادة مستوى النشاط في العمل الإنساني في مأرب، ودعوة المنظمات الدولية لزيادة وتيرة عملها هناك، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف العدوان، والاستجابة لدعوات السلام.

وفي سياق آخر، أشار "ابن مبارك" إلى قيام الحكومة اليمنية بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم صلف وتعنت الميليشيا المدعومة من إيران، وعدم التزامها باتفاق استكهولم المتصل بآلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، ونهب الأموال المخصصة لذلك. مؤكدًا أن الحكومة الشرعية ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني، والقيام بواجبها في التخفيف عن مواطنيها.

وجدَّد وزير الدولة البريطاني -من جانبه- ترحيب بلاده بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وحرصها على الإسهام في جهود إحلال السلام في اليمن، مؤكدًا دعم بريطانيا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة