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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".

إندونيسيًّا فيروس كورونا الجديد

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إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
05:56 PM

إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".

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