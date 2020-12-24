النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس للموظفين الميدانيين: أنتم فخر لنا عملكم مميز وجهودكم مشرّفة

أظهروا تفانيهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام فكرّمهم الرئيس العام

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموظفين المميزين المجتهدين في عملهم الميداني.

وأشاد بالموظفين المُكَرمين وقال إنهم فخر للرئاسة، وتميزوا في العمل الميداني؛ حيث أظهروا تفانيهم وإخلاصهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقد كرم الموظفين على ما قدموه من جهود مميزة وهم: (مدير عام الحشود والتفويج رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس أسامة الحجيلي، ومساعد المدير العام للحشود والتفويج نائب رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس نزار علاء الدين، ووكيل الحشود والتفويج المهندس ريان سقطي، ومساعد مشرف الفترة الثانية المهندس رياض عبيد الحازمي، والمهندس أيمن فلمبان، ومشرف الفترة الأولى فهد عبدالله الجعيد، وعبدالسلام أحمد المحمادي، وأيمن حميد اللهيبي، وعاطي عطية الفهمي، ومشرف الفترة الثانية عبدالحفيظ الثبيتي، ومبارك دخيل سالم العبدلي، وبندر بن مساعد الوذيناني، ومداوي عبدالله عسيري، ومشرف الوردية الثالثة فايز عبدالرحمن الحارثي، ومحمد عبدالرحمن الزهراني، وسالم عبدالرحمن الجابري، وحبيب عواض الحارثي، وبراء عادل أحمد بارودي، ومازن الطويرقي، ومحمد محمود فلاتة، وخلف نجر العتيبي، وعبدالحفيظ بن بريك الثبيتي).

من جانبهم شكر الموظفون على هذه اللفتة غير مستغربة، والتي تمثل لهم دافعًا لتقديم المزيد من الجهود المضاعفة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس للموظفين الميدانيين: أنتم فخر لنا عملكم مميز وجهودكم مشرّفة
سبق

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموظفين المميزين المجتهدين في عملهم الميداني.

وأشاد بالموظفين المُكَرمين وقال إنهم فخر للرئاسة، وتميزوا في العمل الميداني؛ حيث أظهروا تفانيهم وإخلاصهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقد كرم الموظفين على ما قدموه من جهود مميزة وهم: (مدير عام الحشود والتفويج رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس أسامة الحجيلي، ومساعد المدير العام للحشود والتفويج نائب رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس نزار علاء الدين، ووكيل الحشود والتفويج المهندس ريان سقطي، ومساعد مشرف الفترة الثانية المهندس رياض عبيد الحازمي، والمهندس أيمن فلمبان، ومشرف الفترة الأولى فهد عبدالله الجعيد، وعبدالسلام أحمد المحمادي، وأيمن حميد اللهيبي، وعاطي عطية الفهمي، ومشرف الفترة الثانية عبدالحفيظ الثبيتي، ومبارك دخيل سالم العبدلي، وبندر بن مساعد الوذيناني، ومداوي عبدالله عسيري، ومشرف الوردية الثالثة فايز عبدالرحمن الحارثي، ومحمد عبدالرحمن الزهراني، وسالم عبدالرحمن الجابري، وحبيب عواض الحارثي، وبراء عادل أحمد بارودي، ومازن الطويرقي، ومحمد محمود فلاتة، وخلف نجر العتيبي، وعبدالحفيظ بن بريك الثبيتي).

من جانبهم شكر الموظفون على هذه اللفتة غير مستغربة، والتي تمثل لهم دافعًا لتقديم المزيد من الجهود المضاعفة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:55 AM

السديس للموظفين الميدانيين: أنتم فخر لنا عملكم مميز وجهودكم مشرّفة

أظهروا تفانيهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام فكرّمهم الرئيس العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
329

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموظفين المميزين المجتهدين في عملهم الميداني.

وأشاد بالموظفين المُكَرمين وقال إنهم فخر للرئاسة، وتميزوا في العمل الميداني؛ حيث أظهروا تفانيهم وإخلاصهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقد كرم الموظفين على ما قدموه من جهود مميزة وهم: (مدير عام الحشود والتفويج رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس أسامة الحجيلي، ومساعد المدير العام للحشود والتفويج نائب رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس نزار علاء الدين، ووكيل الحشود والتفويج المهندس ريان سقطي، ومساعد مشرف الفترة الثانية المهندس رياض عبيد الحازمي، والمهندس أيمن فلمبان، ومشرف الفترة الأولى فهد عبدالله الجعيد، وعبدالسلام أحمد المحمادي، وأيمن حميد اللهيبي، وعاطي عطية الفهمي، ومشرف الفترة الثانية عبدالحفيظ الثبيتي، ومبارك دخيل سالم العبدلي، وبندر بن مساعد الوذيناني، ومداوي عبدالله عسيري، ومشرف الوردية الثالثة فايز عبدالرحمن الحارثي، ومحمد عبدالرحمن الزهراني، وسالم عبدالرحمن الجابري، وحبيب عواض الحارثي، وبراء عادل أحمد بارودي، ومازن الطويرقي، ومحمد محمود فلاتة، وخلف نجر العتيبي، وعبدالحفيظ بن بريك الثبيتي).

من جانبهم شكر الموظفون على هذه اللفتة غير مستغربة، والتي تمثل لهم دافعًا لتقديم المزيد من الجهود المضاعفة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,686
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,874
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة