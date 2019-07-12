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أهالي "حنو أضم" يشكون ضعف خدمتي الاتصال والإنترنت بمنازلهم

أعرب عددٌ من أهالي قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن تذمرهم من سوء خدمتي الاتصال والإنترنت، مطالبين الشركة المشغلة بضرورة توفير الخدمة على وجه السرعة.

وتفصيلاً، قال "فيصل العمري" أحد السكان في شكواه: نعاني نحن سكان قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ضعف الخدمة المقدمة لنا، من إحدى الشركات المنفذة للمشروع الحكومي - مشروع الخدمة الشاملة - تحت إشراف هيئة الاتصالات الذي نفذ أخيرًا لقرى محافظة أضم حيث إن خدمة الاتصال والإنترنت لا توجد داخل المنازل.

وأشار إلى أن الخدمة متوفرة خارج المنازل فقط مع توفر خدمة ال 2G في مواقع دون أخرى وذلك بسبب ربط تغطية القرية ببرج يقع خلف جبال شاهقة تسبب في عزل الشبكة.

ولفت إلى أنهم تقدموا برفع طلبات لخدمة العملاء في الشركة وكذلك شكاوى عن طريق تطبيق الهيئة لمقدم الخدمة ولكن دون جدوى.

وطالب "العمري" بإنشاء برج 4G خاص للقرية المكتظة بالسكان، نظرًا لصعوبة الجبال المحيطة بالقرية من جميع الجهات وصعوبة ربطها بأبراج أخرى وتحقيق أهداف مشروع الخدمة الشاملة الذي يأتي ضمن رؤية 2030.

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أهالي "حنو أضم" يشكون ضعف خدمتي الاتصال والإنترنت بمنازلهم
سبق

أعرب عددٌ من أهالي قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن تذمرهم من سوء خدمتي الاتصال والإنترنت، مطالبين الشركة المشغلة بضرورة توفير الخدمة على وجه السرعة.

وتفصيلاً، قال "فيصل العمري" أحد السكان في شكواه: نعاني نحن سكان قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ضعف الخدمة المقدمة لنا، من إحدى الشركات المنفذة للمشروع الحكومي - مشروع الخدمة الشاملة - تحت إشراف هيئة الاتصالات الذي نفذ أخيرًا لقرى محافظة أضم حيث إن خدمة الاتصال والإنترنت لا توجد داخل المنازل.

وأشار إلى أن الخدمة متوفرة خارج المنازل فقط مع توفر خدمة ال 2G في مواقع دون أخرى وذلك بسبب ربط تغطية القرية ببرج يقع خلف جبال شاهقة تسبب في عزل الشبكة.

ولفت إلى أنهم تقدموا برفع طلبات لخدمة العملاء في الشركة وكذلك شكاوى عن طريق تطبيق الهيئة لمقدم الخدمة ولكن دون جدوى.

وطالب "العمري" بإنشاء برج 4G خاص للقرية المكتظة بالسكان، نظرًا لصعوبة الجبال المحيطة بالقرية من جميع الجهات وصعوبة ربطها بأبراج أخرى وتحقيق أهداف مشروع الخدمة الشاملة الذي يأتي ضمن رؤية 2030.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
01:17 AM

أهالي "حنو أضم" يشكون ضعف خدمتي الاتصال والإنترنت بمنازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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أعرب عددٌ من أهالي قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن تذمرهم من سوء خدمتي الاتصال والإنترنت، مطالبين الشركة المشغلة بضرورة توفير الخدمة على وجه السرعة.

وتفصيلاً، قال "فيصل العمري" أحد السكان في شكواه: نعاني نحن سكان قرية الحنو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ضعف الخدمة المقدمة لنا، من إحدى الشركات المنفذة للمشروع الحكومي - مشروع الخدمة الشاملة - تحت إشراف هيئة الاتصالات الذي نفذ أخيرًا لقرى محافظة أضم حيث إن خدمة الاتصال والإنترنت لا توجد داخل المنازل.

وأشار إلى أن الخدمة متوفرة خارج المنازل فقط مع توفر خدمة ال 2G في مواقع دون أخرى وذلك بسبب ربط تغطية القرية ببرج يقع خلف جبال شاهقة تسبب في عزل الشبكة.

ولفت إلى أنهم تقدموا برفع طلبات لخدمة العملاء في الشركة وكذلك شكاوى عن طريق تطبيق الهيئة لمقدم الخدمة ولكن دون جدوى.

وطالب "العمري" بإنشاء برج 4G خاص للقرية المكتظة بالسكان، نظرًا لصعوبة الجبال المحيطة بالقرية من جميع الجهات وصعوبة ربطها بأبراج أخرى وتحقيق أهداف مشروع الخدمة الشاملة الذي يأتي ضمن رؤية 2030.

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