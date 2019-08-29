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"الخطوط السعودية للتموين" تفتتح أول حضانة أطفال بمطار جدة

لتوفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية بما يتفق ورؤية 2030

افتتحت شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) أول حضانة مخصصة لأطفال الموظفات في وحدة التموين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تحت مسمى "البراعم الصغيرة"؛ بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية، ومواكبة للازدياد الكبير في عدد النساء السعوديات العاملات في الشركة، وبما يتفق ورؤية 2030.

ودشن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبّان، الحضانة في حفل أقامته الشركة، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، والرؤساء التنفيذيين لشركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها الاستراتيجية.

وعبّر "الغبّان" عن فخره واعتزازه بافتتاح الحضانة، مشيراً إلى الدور الذي ستقوم به في توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات من بنات الوطن بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 وبما يساعد على زيادة ارتباطهن الوظيفي بالشركة، حيث قال: " لقد حرصنا على بناء حضانة أطفال تعمل بمعايير وأنظمة عالمية بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لأطفال الموظفات في بيئة آمنة، حيث تدار هذه الحضانة من قبل فريق متخصص تم تدريبه بعناية لتقديم جميع احتياجات الأطفال والرضع مما يتيح لزميلاتي الموظفات أداء مهامهن الوظيفية بكل اطمئنان".

وأضاف "الغبان": "شركة الخطوط السعودية للتموين ليست مجرد شركة ربحية، بل منشأة وطنية تقوم على أسس استراتيجية من بينها توطين الوظائف، ودعم توظيف المرأة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، ووفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني".

يذكر أن عمليات شركة الخطوط السعودية للتموين تشمل خدمات الضيافة ومبيعات التجزئة بالمطارات ومحطات الخطوط الحديدية، وعلى متن الطائرات والقطارات، بالإضافة لخدمات تموين الحج والعمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية للتموين" تفتتح أول حضانة أطفال بمطار جدة
سبق

افتتحت شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) أول حضانة مخصصة لأطفال الموظفات في وحدة التموين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تحت مسمى "البراعم الصغيرة"؛ بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية، ومواكبة للازدياد الكبير في عدد النساء السعوديات العاملات في الشركة، وبما يتفق ورؤية 2030.

ودشن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبّان، الحضانة في حفل أقامته الشركة، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، والرؤساء التنفيذيين لشركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها الاستراتيجية.

وعبّر "الغبّان" عن فخره واعتزازه بافتتاح الحضانة، مشيراً إلى الدور الذي ستقوم به في توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات من بنات الوطن بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 وبما يساعد على زيادة ارتباطهن الوظيفي بالشركة، حيث قال: " لقد حرصنا على بناء حضانة أطفال تعمل بمعايير وأنظمة عالمية بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لأطفال الموظفات في بيئة آمنة، حيث تدار هذه الحضانة من قبل فريق متخصص تم تدريبه بعناية لتقديم جميع احتياجات الأطفال والرضع مما يتيح لزميلاتي الموظفات أداء مهامهن الوظيفية بكل اطمئنان".

وأضاف "الغبان": "شركة الخطوط السعودية للتموين ليست مجرد شركة ربحية، بل منشأة وطنية تقوم على أسس استراتيجية من بينها توطين الوظائف، ودعم توظيف المرأة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، ووفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني".

يذكر أن عمليات شركة الخطوط السعودية للتموين تشمل خدمات الضيافة ومبيعات التجزئة بالمطارات ومحطات الخطوط الحديدية، وعلى متن الطائرات والقطارات، بالإضافة لخدمات تموين الحج والعمرة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
03:40 PM

"الخطوط السعودية للتموين" تفتتح أول حضانة أطفال بمطار جدة

لتوفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية بما يتفق ورؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتحت شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) أول حضانة مخصصة لأطفال الموظفات في وحدة التموين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تحت مسمى "البراعم الصغيرة"؛ بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية، ومواكبة للازدياد الكبير في عدد النساء السعوديات العاملات في الشركة، وبما يتفق ورؤية 2030.

ودشن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبّان، الحضانة في حفل أقامته الشركة، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، والرؤساء التنفيذيين لشركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها الاستراتيجية.

وعبّر "الغبّان" عن فخره واعتزازه بافتتاح الحضانة، مشيراً إلى الدور الذي ستقوم به في توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات من بنات الوطن بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 وبما يساعد على زيادة ارتباطهن الوظيفي بالشركة، حيث قال: " لقد حرصنا على بناء حضانة أطفال تعمل بمعايير وأنظمة عالمية بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لأطفال الموظفات في بيئة آمنة، حيث تدار هذه الحضانة من قبل فريق متخصص تم تدريبه بعناية لتقديم جميع احتياجات الأطفال والرضع مما يتيح لزميلاتي الموظفات أداء مهامهن الوظيفية بكل اطمئنان".

وأضاف "الغبان": "شركة الخطوط السعودية للتموين ليست مجرد شركة ربحية، بل منشأة وطنية تقوم على أسس استراتيجية من بينها توطين الوظائف، ودعم توظيف المرأة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، ووفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني".

يذكر أن عمليات شركة الخطوط السعودية للتموين تشمل خدمات الضيافة ومبيعات التجزئة بالمطارات ومحطات الخطوط الحديدية، وعلى متن الطائرات والقطارات، بالإضافة لخدمات تموين الحج والعمرة.

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