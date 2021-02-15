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"فايزر" تزف بشرى سارة للعالم حول لقاحها ضد "كورونا"

لضمان حصول أكبر عدد من الدول على الجرعات المناسبة

فيما تعد أنباءً سارة للعالم أعلنت شركة فايزر، قدرتها على إنتاج مليارَي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت؛ في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل مليارَي جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".

وأضاف: نحن واثقون من هذا الالتزام، لكننا بالطبع نبحث باستمرار عن طرق لصُنع وتوزيع مزيدٍ من الجرعات بشكل أسرع".

وتابع مايك: "تعمل الشركة على زيادة كفاءة تطوير اللقاح، من خلال طرق تشمل إضافة مزيدٍ من خطوط التصنيع، واستخدام الشركات المصنّعة المتعاقد عليها ومضاعفة أحجام الدُفعات".

وأشار إلى أنه: "كانت هناك حاجة ماسّة لتلقيح مزيدٍ من الناس بسرعة، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا على إنتاج مزيدٍ من اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

شركة فايزر فيروس كورونا الجديد

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"فايزر" تزف بشرى سارة للعالم حول لقاحها ضد "كورونا"
سبق

فيما تعد أنباءً سارة للعالم أعلنت شركة فايزر، قدرتها على إنتاج مليارَي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت؛ في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل مليارَي جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".

وأضاف: نحن واثقون من هذا الالتزام، لكننا بالطبع نبحث باستمرار عن طرق لصُنع وتوزيع مزيدٍ من الجرعات بشكل أسرع".

وتابع مايك: "تعمل الشركة على زيادة كفاءة تطوير اللقاح، من خلال طرق تشمل إضافة مزيدٍ من خطوط التصنيع، واستخدام الشركات المصنّعة المتعاقد عليها ومضاعفة أحجام الدُفعات".

وأشار إلى أنه: "كانت هناك حاجة ماسّة لتلقيح مزيدٍ من الناس بسرعة، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا على إنتاج مزيدٍ من اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
10:31 AM

"فايزر" تزف بشرى سارة للعالم حول لقاحها ضد "كورونا"

لضمان حصول أكبر عدد من الدول على الجرعات المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما تعد أنباءً سارة للعالم أعلنت شركة فايزر، قدرتها على إنتاج مليارَي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت؛ في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل مليارَي جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".

وأضاف: نحن واثقون من هذا الالتزام، لكننا بالطبع نبحث باستمرار عن طرق لصُنع وتوزيع مزيدٍ من الجرعات بشكل أسرع".

وتابع مايك: "تعمل الشركة على زيادة كفاءة تطوير اللقاح، من خلال طرق تشمل إضافة مزيدٍ من خطوط التصنيع، واستخدام الشركات المصنّعة المتعاقد عليها ومضاعفة أحجام الدُفعات".

وأشار إلى أنه: "كانت هناك حاجة ماسّة لتلقيح مزيدٍ من الناس بسرعة، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا على إنتاج مزيدٍ من اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

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