بسبب المخالفات.. "أمانة جدة" تبدأ في إزالة مبنى "السفينة" الشهير

وقالت: لعدم الوفاء بالتعهدات النظامية.. يقع في "التحلية" سابقًا

بدأت أمانة جدة صباح اليوم الأربعاء، في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).

وأعلنت الأمانة في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.