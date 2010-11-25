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بسبب المخالفات.. "أمانة جدة" تبدأ في إزالة مبنى "السفينة" الشهير

وقالت: لعدم الوفاء بالتعهدات النظامية.. يقع في "التحلية" سابقًا

بدأت أمانة جدة صباح اليوم الأربعاء، في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).

وأعلنت الأمانة في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

أمانة جدة إزالة مبنى السفينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب المخالفات.. "أمانة جدة" تبدأ في إزالة مبنى "السفينة" الشهير
سبق

بدأت أمانة جدة صباح اليوم الأربعاء، في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).

وأعلنت الأمانة في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:36 AM

بسبب المخالفات.. "أمانة جدة" تبدأ في إزالة مبنى "السفينة" الشهير

وقالت: لعدم الوفاء بالتعهدات النظامية.. يقع في "التحلية" سابقًا

A A A
محمد حضاض - جدة
10
32,370

بدأت أمانة جدة صباح اليوم الأربعاء، في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).

وأعلنت الأمانة في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

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