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"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً عاجلاً لنظام "ويندوز" لإصلاح عيب تقني خطير

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً عاجلاً لنظام تشغيل "ويندوز"؛ لعلاج عيب تقني خطير أصاب نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أصدرت هذا التصحيح الطارئ لعلاج عيب خطير في خدمة "ويندوز برنت سبولر" يمكن أن يستغلها المتطفلون والهاكرز لاختراق الأجهزة العامة بنظام "ويندوز".

ولم تذكر مايكروسوفت ما هي الجهات التي يمكنها استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة، وهل تسببت في أي مشاكل للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وحجم الضرر الذي لحق بالأجهزة.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن للمهاجمين استغلال تلك الثغرة الخطيرة في تشغيل التعليمات البرمجية لويندوز عن بُعد بامتيازات على مستوى النظام، مما يمنحهم القدرة على تثبيت البرامج في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، وحذف البيانات أو تغييرها وإنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق المستخدم الكاملة.

وتؤثر الثغرة الأمنية على جميع إصدارات ويندوز، ونصحت الشركة المستخدمين بتعطيل خدمة "برنت سبولر"؛ لإلغاء تنشيط الطباعة المحلية والبعيدة؛ لمنع المتسللين من الدخول.

وأصدرت مايكروسوفت تحديثاً لأنظمة تشغيل ويندوز "سرفر و7 و8 و10"، ووصفت أنه يجب تحميل التحديث الأمني الجديد؛ لأنه عاجل وطارئ لحماية المستخدمين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً عاجلاً لنظام "ويندوز" لإصلاح عيب تقني خطير
سبق

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً عاجلاً لنظام تشغيل "ويندوز"؛ لعلاج عيب تقني خطير أصاب نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أصدرت هذا التصحيح الطارئ لعلاج عيب خطير في خدمة "ويندوز برنت سبولر" يمكن أن يستغلها المتطفلون والهاكرز لاختراق الأجهزة العامة بنظام "ويندوز".

ولم تذكر مايكروسوفت ما هي الجهات التي يمكنها استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة، وهل تسببت في أي مشاكل للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وحجم الضرر الذي لحق بالأجهزة.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن للمهاجمين استغلال تلك الثغرة الخطيرة في تشغيل التعليمات البرمجية لويندوز عن بُعد بامتيازات على مستوى النظام، مما يمنحهم القدرة على تثبيت البرامج في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، وحذف البيانات أو تغييرها وإنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق المستخدم الكاملة.

وتؤثر الثغرة الأمنية على جميع إصدارات ويندوز، ونصحت الشركة المستخدمين بتعطيل خدمة "برنت سبولر"؛ لإلغاء تنشيط الطباعة المحلية والبعيدة؛ لمنع المتسللين من الدخول.

وأصدرت مايكروسوفت تحديثاً لأنظمة تشغيل ويندوز "سرفر و7 و8 و10"، ووصفت أنه يجب تحميل التحديث الأمني الجديد؛ لأنه عاجل وطارئ لحماية المستخدمين.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
06:14 PM

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً عاجلاً لنظام "ويندوز" لإصلاح عيب تقني خطير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً عاجلاً لنظام تشغيل "ويندوز"؛ لعلاج عيب تقني خطير أصاب نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أصدرت هذا التصحيح الطارئ لعلاج عيب خطير في خدمة "ويندوز برنت سبولر" يمكن أن يستغلها المتطفلون والهاكرز لاختراق الأجهزة العامة بنظام "ويندوز".

ولم تذكر مايكروسوفت ما هي الجهات التي يمكنها استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة، وهل تسببت في أي مشاكل للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وحجم الضرر الذي لحق بالأجهزة.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن للمهاجمين استغلال تلك الثغرة الخطيرة في تشغيل التعليمات البرمجية لويندوز عن بُعد بامتيازات على مستوى النظام، مما يمنحهم القدرة على تثبيت البرامج في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، وحذف البيانات أو تغييرها وإنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق المستخدم الكاملة.

وتؤثر الثغرة الأمنية على جميع إصدارات ويندوز، ونصحت الشركة المستخدمين بتعطيل خدمة "برنت سبولر"؛ لإلغاء تنشيط الطباعة المحلية والبعيدة؛ لمنع المتسللين من الدخول.

وأصدرت مايكروسوفت تحديثاً لأنظمة تشغيل ويندوز "سرفر و7 و8 و10"، ووصفت أنه يجب تحميل التحديث الأمني الجديد؛ لأنه عاجل وطارئ لحماية المستخدمين.

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