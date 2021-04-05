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أمير جازان يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" لتعزيز الأمن الفكري بالمجتمع

تنظمها هيئة الأمر بالمعروف من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان إلكترونياً حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن ناصر بمكتبه اليوم الاثنين، مدير فرع الهيئة ‏الشيخ سليمان بن يحيى المالكي الذي قدم شرحاً بأن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.


وبين "المالكي" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

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أمير جازان يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" لتعزيز الأمن الفكري بالمجتمع
سبق

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان إلكترونياً حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن ناصر بمكتبه اليوم الاثنين، مدير فرع الهيئة ‏الشيخ سليمان بن يحيى المالكي الذي قدم شرحاً بأن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.


وبين "المالكي" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:05 PM

أمير جازان يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" لتعزيز الأمن الفكري بالمجتمع

تنظمها هيئة الأمر بالمعروف من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان إلكترونياً حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن ناصر بمكتبه اليوم الاثنين، مدير فرع الهيئة ‏الشيخ سليمان بن يحيى المالكي الذي قدم شرحاً بأن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.


وبين "المالكي" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

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