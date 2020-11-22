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لجنة الانضباط والأخلاق: احتجاج ضمك ضد الفيصلي مرفوض

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي ضمك ضد نادي الفيصلي بسبب وجود عدد من لاعبي فريق الفيصلي المصابين بفيروس كوفيد 19 في أرض الملعب وإشراك اللاعب ميركل ألكسندر وذلك خلال مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كوفيد-19 بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي، وكذلك سمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر, وبالتالي قررت رفض الاحتجاج "موضوعاً" وقبوله "شكلاً" ومصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم, مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفـقـاً للـمـادة (139) من اللائحة.

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لجنة الانضباط والأخلاق: احتجاج ضمك ضد الفيصلي مرفوض
سبق

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي ضمك ضد نادي الفيصلي بسبب وجود عدد من لاعبي فريق الفيصلي المصابين بفيروس كوفيد 19 في أرض الملعب وإشراك اللاعب ميركل ألكسندر وذلك خلال مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كوفيد-19 بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي، وكذلك سمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر, وبالتالي قررت رفض الاحتجاج "موضوعاً" وقبوله "شكلاً" ومصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم, مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفـقـاً للـمـادة (139) من اللائحة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
05:48 PM

لجنة الانضباط والأخلاق: احتجاج ضمك ضد الفيصلي مرفوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي ضمك ضد نادي الفيصلي بسبب وجود عدد من لاعبي فريق الفيصلي المصابين بفيروس كوفيد 19 في أرض الملعب وإشراك اللاعب ميركل ألكسندر وذلك خلال مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كوفيد-19 بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي، وكذلك سمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر, وبالتالي قررت رفض الاحتجاج "موضوعاً" وقبوله "شكلاً" ومصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم, مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفـقـاً للـمـادة (139) من اللائحة.

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