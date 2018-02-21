خبير أسترالي للجمعيات السعودية: "انسوا" الحكومة واعتمدوا على التسويق

خلال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات.. ناقش استدامة تمويلها

خصص الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات الذي ينظمه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، في اليوم الأخير من فعالياته، يوماً للجمعيات السعودية، ومناقشة "استدامة تمويل احتياجات الجمعيات من نظرة دولية"، و"التنافس في تقديم العطاءات والنجاح في استقطاب فعاليات الأعمال"، و"توجهات الجمعيات الدولية وأثرها في صناعة الاجتماعات"؛ بهدف تطوير أدائها وتمكينها من بناء شراكات مع نظرائها في الجمعيات الدولية؛ وذلك بحضور خبراء ومسؤولين وعاملين في الجمعيات العلمية والمهنية الدولية.

وأكد المدير العام لمنتدى الجمعيات الأسترالية جون بيكوك، أهمية الجمعيات على المستوى الوطني في صناعة الخدمات المهنية والتقنية والتدريب والاستشارات وتنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات في السعودية.

ووجّه "بيكوك" عدداً من النصائح لنجاح الجمعيات، جاء من ضمنها: (نمو الجمعية وريادتها، والسعي للحصول على أموال من العضويات والرعاية، وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي، واكتساب الخبرة الإدارية والعملية، والتسويق والمبيعات، والحوكمة، والاستثمار في توظيف الأفراد، ووضع خطة سنوية)؛ مما سيساهم في سهولة انضمامها للاتحادات الدولية.

ودعا العضو المنتدب لـMCI الشرق الأوسط، أجاي بوجواني، الجمعيات في المملكة إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق ربحية أكبر من خلال شركاء محليين ودوليين، مع مراعاة أن نجاح تنظيم أي اجتماع يحتاج إلى تكامل ثلاثة عناصر مهمة تتمثل في: الرعاة، المنظمين، والحضور؛ مشيراً إلى أن صناعات الاجتماعات في العالم تُحقق سنوياً من 600 إلى 800 مليار دولار.

وفي الجلسة الثانية ليوم الجمعيات، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة غينينغ، غاري غريمر، بمبادرة "برنامج المبعوث" المتبنى من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لدعم استقطاب الجمعيات والمنظمات الدولية"؛ قائلاً: إن "السعودية تسير في اتجاه صحيح نحو تنويع مصادر الدخل، وبرنامج المبعوث هو أحد الأشياء التي سوف تقوم بذلك من خلال جلب المستثمرين ورواد الأعمال".

وأضاف: "اطلعت على استراتيجية رؤية المملكة 2030، وهي رؤية ذكية جداً، وتشير إلى أن هناك قادةً يعملون من أجل بناء وطن اقتصاده متنوع وقوي".

وتضمنت الجلسة مشاركة مدير إدارة الاتصالات التسويقية بالبرامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، فهد العرفج؛ أبرز النقاط حول جلب واستقطاب الاجتماعات الدولية؛ ذكر منها: مشاركة ودعوة أصحاب القرار بالفعاليات، والتركيز على نوعية الحضور المستهدفين، والتحقق من نجاح الفعالية.