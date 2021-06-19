النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع القادم.. هولندا ترفع جميع قيود "كورونا"

مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي، أن بلاده تعتزم رفع جميع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.

ووفق ما ذكرت "رويترز" قال رئيس الوزراء: تخطو هولندا خطوة كبيرة بمسافة اجتماعية تبلغ 1,5 متر، كل شيء مسموح به تقريبًا، لا قيود، ولا مواعيد إغلاق، نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر.

وأضاف: القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري، واعتبارًا من اليوم المذكور ولأول مرة ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقًا لاستخدام تطبيق فحص كورونا الذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة.

وأردف: سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدًا، بشرط استخدام الفحص والتباعد.

وقد سجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة بكورونا، من بينها 18 ألف وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأسبوع القادم.. هولندا ترفع جميع قيود "كورونا"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي، أن بلاده تعتزم رفع جميع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.

ووفق ما ذكرت "رويترز" قال رئيس الوزراء: تخطو هولندا خطوة كبيرة بمسافة اجتماعية تبلغ 1,5 متر، كل شيء مسموح به تقريبًا، لا قيود، ولا مواعيد إغلاق، نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر.

وأضاف: القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري، واعتبارًا من اليوم المذكور ولأول مرة ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقًا لاستخدام تطبيق فحص كورونا الذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة.

وأردف: سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدًا، بشرط استخدام الفحص والتباعد.

وقد سجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة بكورونا، من بينها 18 ألف وفاة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:20 PM

الأسبوع القادم.. هولندا ترفع جميع قيود "كورونا"

مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,326

أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي، أن بلاده تعتزم رفع جميع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.

ووفق ما ذكرت "رويترز" قال رئيس الوزراء: تخطو هولندا خطوة كبيرة بمسافة اجتماعية تبلغ 1,5 متر، كل شيء مسموح به تقريبًا، لا قيود، ولا مواعيد إغلاق، نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر.

وأضاف: القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري، واعتبارًا من اليوم المذكور ولأول مرة ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقًا لاستخدام تطبيق فحص كورونا الذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة.

وأردف: سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدًا، بشرط استخدام الفحص والتباعد.

وقد سجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة بكورونا، من بينها 18 ألف وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة