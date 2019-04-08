"الزايدي" يطلق دورة دعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية بالطائف

ينظمها مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي

أطلق مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فواز الزايدي، دورة دعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية، والتي ينظمها مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، ممثلاً بمستشفى النساء والولادة.

وتستمر الدورة ثلاثة أيام، بهدف تدريب الممارسين الصحيين من طبيبات وممرضات على مهارات دعم الرضاعة الطبيعية وتدريب الأمهات قبل الولادة ومساندتهن بعد الولادة على الرضاعة الطبيعية بنجاح.

وشملت الدورة عدة محاور منها فوائد الرضاعة الطبيعية وكيفية إرضاع الطفل، ووضعيات الرضاعة الطبيعية للأم والطفل ووسائل ومهارات الاتصال والرضاعة والعمل.

وأضح مدير المجمع الملك فيصل الأخصائي أول مبارك اليامي، أن المستشفى يحرص على أن يكون صديقًا للأمومة والطفل، وتهدف إلى تهيئة بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية الخالصة.

وأشار اليامي إلى أهمية الدورة التدريبية في تمكين العاملين لدعم الرضاعة الطبيعية وتقديم الممارسات الصحيحة لتشجيع الرضاعة حسب معايير منظمة الصحة العالمية، حيث اشتملت الدورة على محاضرات وورش عمل وتدريب عملي ومحاضرات تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي الدورة سعياً لتحقيق رسالة المستشفى في أن يكون نموذجاً يحتذى به بين المستشفيات في المملكة, وأن يعترف به كمرجع لمبادرة صديق الطفل على مستوى المملكة.