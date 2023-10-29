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"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك الخفجي

يشترط للدخول دفع تأمين إلزامي 10 آلاف ريال وتطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1443هـ، في التاسعة صباحًا بجمرك الخفجي.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل، دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

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"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك الخفجي
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1443هـ، في التاسعة صباحًا بجمرك الخفجي.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل، دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:35 PM

"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك الخفجي

يشترط للدخول دفع تأمين إلزامي 10 آلاف ريال وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1443هـ، في التاسعة صباحًا بجمرك الخفجي.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل، دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,039
2.5 مليار ..

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