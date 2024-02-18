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أمير الجوف يشيد بموقف "السلطان" في إعادة أرض زراعية للورثة بعد علمه بتثمينها

بعد اعتباره أن الأيتام أولى بالمبلغ الإضافي

أشاد أمير منطقة الجوف، خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام تم تثمين أرضهم بمبلغ باهظ بعد أن اشتراها منهم وتملكه لها، وقناعته بأن الأيتام أولى بهذا المبلغ، وأعادها لهم.

يُذكر أن "سبق" قد نشرت أمس الأحد، تحت عنوان (موقف نادر.. مواطن بالجوف يعيد أرضًا لورثة بعد علمه بتثمينها بـ9 ملايين ريال)، تفاصيل إعادة الشيخ بدر بن محمد السلطان، الأرض الزراعية للورثة بعدما تم الاتفاق على الشراء منهم، حال علمه بثمين الأرض بقيمة تسعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال من وزارة النقل بعد شرائها بأيام.

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أمير الجوف يشيد بموقف "السلطان" في إعادة أرض زراعية للورثة بعد علمه بتثمينها
سبق

أشاد أمير منطقة الجوف، خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام تم تثمين أرضهم بمبلغ باهظ بعد أن اشتراها منهم وتملكه لها، وقناعته بأن الأيتام أولى بهذا المبلغ، وأعادها لهم.

يُذكر أن "سبق" قد نشرت أمس الأحد، تحت عنوان (موقف نادر.. مواطن بالجوف يعيد أرضًا لورثة بعد علمه بتثمينها بـ9 ملايين ريال)، تفاصيل إعادة الشيخ بدر بن محمد السلطان، الأرض الزراعية للورثة بعدما تم الاتفاق على الشراء منهم، حال علمه بثمين الأرض بقيمة تسعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال من وزارة النقل بعد شرائها بأيام.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:30 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:23 AM

أمير الجوف يشيد بموقف "السلطان" في إعادة أرض زراعية للورثة بعد علمه بتثمينها

بعد اعتباره أن الأيتام أولى بالمبلغ الإضافي

A A A
مهنا التميمي - الجوف
15
9,513

أشاد أمير منطقة الجوف، خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام تم تثمين أرضهم بمبلغ باهظ بعد أن اشتراها منهم وتملكه لها، وقناعته بأن الأيتام أولى بهذا المبلغ، وأعادها لهم.

يُذكر أن "سبق" قد نشرت أمس الأحد، تحت عنوان (موقف نادر.. مواطن بالجوف يعيد أرضًا لورثة بعد علمه بتثمينها بـ9 ملايين ريال)، تفاصيل إعادة الشيخ بدر بن محمد السلطان، الأرض الزراعية للورثة بعدما تم الاتفاق على الشراء منهم، حال علمه بثمين الأرض بقيمة تسعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال من وزارة النقل بعد شرائها بأيام.

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