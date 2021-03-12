زحفت وضربت وحوّلت النهار إلى ليل.. شاهد "العاصفة الترابية" تدنو من العاصمة

نالت من عرعر ووصلت وسط المملكة متجاوزة حائل والقصيم نحو شمال الرياض

تجاوزت العاصفة الترابية المحملة بأطنان من الغبار محافظات شمال منطقة الرياض متوجهة للعاصمة، بعدما حولت نهار تلك المناطق لظلام دامس وأوقفت حركة السير على الطرق السريعة.

وكانت العاصفة قد ضربت، صباح اليوم الجمعة، مدينة عرعر وضواحيها وحولت نهارها إلى ظلام دامس وأدت إلى توقف الحياة بشكل كامل.

وواصلت العاصفة الرملية زحفها باتجاه وسط المملكة متجاوزة منطقة حائل والقصيم، عابرة محافظات شمال منطقة الرياض.

ويتوقع مع ساعات الليل الأولى أن تعبر العاصفة أجواء مدينة الرياض مشكلة جبهة هوائية، تتحول الرياح معها إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع رياح تصل سرعتها إلى حدود 100كم في الساعة، ويتوقع أن تحد العاصفة الرملية الكثيفة، من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبب بانعدامها بشكل تام، في حين تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي ابتداءً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة السبت.