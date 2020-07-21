"الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255825 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .