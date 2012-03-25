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البنك الإسلامي للتنمية: إصدار صكوك الاستدامة الخضراء بـ2.5 مليار

مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل لمواجهة تداعيات الوباء

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم عن صدور صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة إصدار من هذا النوع في تاريخ البنك. وكان الإصدار الأول من صكوك الاستدامة في 2019.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة لتداعيات كوفيد-19 حيث يعمل البنك الاسلامي للتنمية على حشد الموارد المالية من الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة وتوفيرها للدول الأعضاء بالبنك؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "الحجار": إقبال المستثمرين على صكوك البنك يعكس ثقتهم بالبنك وتقديرهم لرسالته السامية، وتقدير هذه الثقة، داعياً العاملين في صناعة التمويل الاسلامي لدعم سوق الصكوك الخضراء كحلول مبتكرة تعزز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقق مستقبلاً أفضل للجميع.

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البنك الإسلامي للتنمية: إصدار صكوك الاستدامة الخضراء بـ2.5 مليار
سبق

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم عن صدور صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة إصدار من هذا النوع في تاريخ البنك. وكان الإصدار الأول من صكوك الاستدامة في 2019.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة لتداعيات كوفيد-19 حيث يعمل البنك الاسلامي للتنمية على حشد الموارد المالية من الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة وتوفيرها للدول الأعضاء بالبنك؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "الحجار": إقبال المستثمرين على صكوك البنك يعكس ثقتهم بالبنك وتقديرهم لرسالته السامية، وتقدير هذه الثقة، داعياً العاملين في صناعة التمويل الاسلامي لدعم سوق الصكوك الخضراء كحلول مبتكرة تعزز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقق مستقبلاً أفضل للجميع.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:57 PM

البنك الإسلامي للتنمية: إصدار صكوك الاستدامة الخضراء بـ2.5 مليار

مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل لمواجهة تداعيات الوباء

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عبدالله الراجحي - الرياض
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أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم عن صدور صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة إصدار من هذا النوع في تاريخ البنك. وكان الإصدار الأول من صكوك الاستدامة في 2019.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة لتداعيات كوفيد-19 حيث يعمل البنك الاسلامي للتنمية على حشد الموارد المالية من الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة وتوفيرها للدول الأعضاء بالبنك؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "الحجار": إقبال المستثمرين على صكوك البنك يعكس ثقتهم بالبنك وتقديرهم لرسالته السامية، وتقدير هذه الثقة، داعياً العاملين في صناعة التمويل الاسلامي لدعم سوق الصكوك الخضراء كحلول مبتكرة تعزز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقق مستقبلاً أفضل للجميع.

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