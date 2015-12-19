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أمير الرياض بالنيابة يكرّم "سبق" لرعايتها "جمال الخيل"

بحضور أمراء ومسؤولين في ختام العرض الدولي الخامس

"تصوير- عبدالله النحيط"

كرَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صحيفة "سبق"؛ لرعايتها العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة الذي اُختتم أمس السبت، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة "ديراب" غرب مدينة الرياض.

هذا، وقد تسلّم الزميل المحرر عيسى الحربي؛ درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير الأستاذ علي الحازمي.

حضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، والأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي.

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أمير الرياض بالنيابة يكرّم "سبق" لرعايتها "جمال الخيل"
سبق

"تصوير- عبدالله النحيط"

كرَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صحيفة "سبق"؛ لرعايتها العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة الذي اُختتم أمس السبت، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة "ديراب" غرب مدينة الرياض.

هذا، وقد تسلّم الزميل المحرر عيسى الحربي؛ درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير الأستاذ علي الحازمي.

حضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، والأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:36 AM

أمير الرياض بالنيابة يكرّم "سبق" لرعايتها "جمال الخيل"

بحضور أمراء ومسؤولين في ختام العرض الدولي الخامس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"تصوير- عبدالله النحيط"

كرَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صحيفة "سبق"؛ لرعايتها العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة الذي اُختتم أمس السبت، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة "ديراب" غرب مدينة الرياض.

هذا، وقد تسلّم الزميل المحرر عيسى الحربي؛ درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير الأستاذ علي الحازمي.

حضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، والأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي.

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