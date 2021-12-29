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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس الصحة الخليجي يبرز الجهود السعودية في ظل جائحة كورونا

أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود الطبية التي قدّمتها وزارة الصحة السعودية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن أهم إنجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الأول عالمياً في آلية توزيع جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، والأولى عالمياً في الاستجابة والتعامل مع الجائحة من بين 184 دولة، والحادية عشرة عالمياً في مؤشر كوفيد العالمي.

كما لم تتجاهل وزارة الصحة السعودية خدماتها الأخرى بعيداً عن فيروس كورونا، حيث افتتحت 10 مستشفيات في العديد من المناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 سرير، وقامت برفع طاقتها الاستيعابية في العنايات المركزة بأكثر من طاقتها خلال العشرين سنة الماضية.

وافتتحت 18 مركزاً متخصصاً في مختلف المجالات، ورفع الطاقة السريرية إلى 3000 في الصحة النفسية، وحصلت وزارة الصحة السعودية على أكبر قطاع في الدول العربية للرعاية الصحية بإعطاء جرعات اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الصحة الخليجي يبرز الجهود السعودية في ظل جائحة كورونا
سبق

أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود الطبية التي قدّمتها وزارة الصحة السعودية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن أهم إنجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الأول عالمياً في آلية توزيع جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، والأولى عالمياً في الاستجابة والتعامل مع الجائحة من بين 184 دولة، والحادية عشرة عالمياً في مؤشر كوفيد العالمي.

كما لم تتجاهل وزارة الصحة السعودية خدماتها الأخرى بعيداً عن فيروس كورونا، حيث افتتحت 10 مستشفيات في العديد من المناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 سرير، وقامت برفع طاقتها الاستيعابية في العنايات المركزة بأكثر من طاقتها خلال العشرين سنة الماضية.

وافتتحت 18 مركزاً متخصصاً في مختلف المجالات، ورفع الطاقة السريرية إلى 3000 في الصحة النفسية، وحصلت وزارة الصحة السعودية على أكبر قطاع في الدول العربية للرعاية الصحية بإعطاء جرعات اللقاح.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:12 PM

مجلس الصحة الخليجي يبرز الجهود السعودية في ظل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود الطبية التي قدّمتها وزارة الصحة السعودية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن أهم إنجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الأول عالمياً في آلية توزيع جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، والأولى عالمياً في الاستجابة والتعامل مع الجائحة من بين 184 دولة، والحادية عشرة عالمياً في مؤشر كوفيد العالمي.

كما لم تتجاهل وزارة الصحة السعودية خدماتها الأخرى بعيداً عن فيروس كورونا، حيث افتتحت 10 مستشفيات في العديد من المناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 سرير، وقامت برفع طاقتها الاستيعابية في العنايات المركزة بأكثر من طاقتها خلال العشرين سنة الماضية.

وافتتحت 18 مركزاً متخصصاً في مختلف المجالات، ورفع الطاقة السريرية إلى 3000 في الصحة النفسية، وحصلت وزارة الصحة السعودية على أكبر قطاع في الدول العربية للرعاية الصحية بإعطاء جرعات اللقاح.

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