أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم
مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:27 AM
أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم
مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.