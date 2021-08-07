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أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم

مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:27 AM

أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة اليوم

مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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