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انعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون"

جرت مناقشة البنود المعروضة على جدوله بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك

عقد النواب والمساعدون من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، والوصول إلى عددٍ من التوصيات حيالها.

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انعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون"
سبق

عقد النواب والمساعدون من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، والوصول إلى عددٍ من التوصيات حيالها.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:14 AM

انعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون"

جرت مناقشة البنود المعروضة على جدوله بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد النواب والمساعدون من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، والوصول إلى عددٍ من التوصيات حيالها.

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