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الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف

تبقى جزيئاته ساعتين بالهواء.. و"السويهري": يغطي 8 أمتار بالجولة الواحدة

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري؛ أنه يتم استخدام أكثر من (20) جهاز "بايوكير موديل راد الف" الخاص بالتعقيم الذي يعمل على نشر الرذاذ الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق، والذي يعمل على تعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات يعيق المصلين والمعتمرين.

وكشف أن الجهاز ينشر مادة "الهايبو كلوريد BC65" الصديقة للبيئة وغير الضارّة، حيث يقوم الجهاز بتعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات إلى (1.2 مايكرون)؛ ما يساعدها على البقاء فترة أطول.

وأكّد "السويهري"؛ أن الجهاز يعمل عبر نظام التعقيم الجوي ويغطي ما يزيد على (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة، ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان، ويمكن تركيبه في جميع المواقع حسبما تتطلب الحاجة، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف
سبق

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري؛ أنه يتم استخدام أكثر من (20) جهاز "بايوكير موديل راد الف" الخاص بالتعقيم الذي يعمل على نشر الرذاذ الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق، والذي يعمل على تعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات يعيق المصلين والمعتمرين.

وكشف أن الجهاز ينشر مادة "الهايبو كلوريد BC65" الصديقة للبيئة وغير الضارّة، حيث يقوم الجهاز بتعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات إلى (1.2 مايكرون)؛ ما يساعدها على البقاء فترة أطول.

وأكّد "السويهري"؛ أن الجهاز يعمل عبر نظام التعقيم الجوي ويغطي ما يزيد على (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة، ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان، ويمكن تركيبه في جميع المواقع حسبما تتطلب الحاجة، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
09:26 AM

الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف

تبقى جزيئاته ساعتين بالهواء.. و"السويهري": يغطي 8 أمتار بالجولة الواحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري؛ أنه يتم استخدام أكثر من (20) جهاز "بايوكير موديل راد الف" الخاص بالتعقيم الذي يعمل على نشر الرذاذ الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق، والذي يعمل على تعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات يعيق المصلين والمعتمرين.

وكشف أن الجهاز ينشر مادة "الهايبو كلوريد BC65" الصديقة للبيئة وغير الضارّة، حيث يقوم الجهاز بتعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات إلى (1.2 مايكرون)؛ ما يساعدها على البقاء فترة أطول.

وأكّد "السويهري"؛ أن الجهاز يعمل عبر نظام التعقيم الجوي ويغطي ما يزيد على (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة، ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان، ويمكن تركيبه في جميع المواقع حسبما تتطلب الحاجة، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام.

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